Милонов предлагает сделать День Февральской революции памятной датой

Москва, 26 января. Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о новой памятной дате — Дне Февральской революции. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола, что стало толчком для трагических событий, которые определили ход дальнейшей истории нашей страны в прошлом веке.

«К сожалению, из-за идеологических ограничений коммунистической эпохи роль Февральской революции была девальвирована до некоего «буржуазного» уровня. Однако подлинное значение тех событий имело для нашей страны ключевое значение», — отметил депутат.

Ране информационное агентство URA.RU сообщало, что Виталий Милонов подготовил законопроект о защите патриотических чувств граждан. Документ предусматривает наказание за публичное непризнание исторических и культурных явлений, представляющих предмет национальной гордости.