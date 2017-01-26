Трамп спровоцировал экономическую и модную революцию на Украине

Киев, 26 января. Украинцы нашли способ зарабатывать деньги на семье президента США Дональда Трампа.

Раньше на Украине понятия не имели о существовании марки «Трамп», однако теперь брендовые туфли от дочери американского президента пользуются активным спросом. При этом стоит отметить, что их стоимость составляет около 10 тысяч гривен или 370 долларов.

Кроме того, украинки активно заказывают в ателье пошив платья как у супруги президента США Меланьи Трамп, в котором она была на инаугурации.

В Тернопольской области и вовсе нашли у Трампа украинские корни. В районном центре Подгайцы якобы жили предки зятя президента Джареда Кушнера. Фамилия у них была другая — Штадтмауэр.

«Его предки Штадтмауэры выехали в США в 1920-х. Но как минимум одна из родственниц, Фрида Штадтмауэр, осталась в Подгайцах, пережила Холокост и уже потом уехала в Израиль. Сейчас никого не осталось», — цитирует «Вести» местного экскурсовода, который водит туристов по местам Трампа на Украине.

Ранее американский актер Шайа ЛаБаф вышел на свободу после ареста за потасовку в ходе акции против президента Трампа.