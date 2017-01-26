Британская сдержанность: законопроект о запуске Brexit уместился на половине страницы

Лондон, 26 января. Текст законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из Евросоюза занимает всего половину страницы. Документ опубликован на официальном сайте парламента.

Из текста следует, что проект наделяет премьер-министра правом в соответствии со статьей 50 договора о Европейском союзе уведомить о выходе из Евросоюза. Кроме того, в документе отмечается, что премьер сможет уведомить Брюссель о намерении Великобритании выйти из ЕС после того, как инициативу одобрят палата общин и палата лордов парламента, а после этого королева Великобритании Елизавета II даст на это свое согласие.

Напомним, постановление о том, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом соответствующего законопроекта было принято Верховный суд Великобритании в минувший вторник.

