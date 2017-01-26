Протестовавшего против Трампа голливудского актера отпустили на свободу

Нью-Йорк, 26 января. Американский актер Шайа ЛаБаф вышел на свободу после ареста за потасовку в ходе акции против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице проекта голливудской звезды #HeWillNotDivideUs (Он нас не разделит), передает Телеканал 360.

ЛаБафа арестовали за нападение на прохожего, решившего принять участие в необычной акции протеста, в ходе которой жители Нью-Йорка подходят к установленной видеокамере и произносят фразу «Он нас не разделит». Как сообщается в западных СМИ, один из мужчин сказал на камеру «Гитлер не делал ничего плохого», из-за чего актер пришел в ярость.