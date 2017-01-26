Шойгу оценил шутку юной КВНщицы

Москва, 26 января. Министр обороны России Сергей Шойгу стал объектом шутки воспитанницы пансиона Минобороны РФ на финале КВН.

Министр обороны вручил в качестве награды за лучшую шутку одному из игроков КВН свою генеральскую фуражку, после чего одна из воспитанниц пансиона военного ведомства, которая ранее уже получила подобный головной убор, сказала, что не успокоится, пока не получит весь гардероб Сергея Шойгу. В ответ на это генерал армии подарил девушке свои наручные часы. Также Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ планирует развивать систему довузовских образовательных учреждений военного ведомства с целью воспитания молодого поколения страны.