Сирия на пути к миру: Жириновский рассказал, почему Астана эффективнее Женевы

Москва, 26 января. Переговоры в Астане стали шагом вперед в деле урегулирования конфликта в Сирии, поскольку там собрались враждующие стороны с минимальным количеством посредников. Такое мнение выразил в четверг выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, когда переговоры проходили в Женеве, мирный процесс зашел в тупик. За столом оказалось слишком много посредников, каждый из которых отстаивал свои интересы. Покровители сирийской оппозиции среди администрации экс-президента США Барака Обамы требовали одно, кураторы от Саудовской Аравии — другое, в результате стороны обменивались взаимными обвинениями вместо того чтобы попытаться найти компромисс. В Астане же собрались реальные участники конфликта, которые отстаивают только свои интересы.

«Залог успеха встречи в Астане еще и в том, что за одним столом удалось собрать не политиканов, а реальных полевых командиров, которые говорят предметно. Благодаря этому получился не пространный диспут политэмигрантов, а разговор людей, которые с оружием в руках стоят друг напротив друга, контролируют конкретные территории», — пишет Жириновский в газете «Известия».