Путин потребовал нарастить боевой потенциал сухопутных войск России

Москва, 26 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин потребовал существенно нарастить боевой потенциал сухопутных войск и оснастить их лучшим вооружением. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По словам Путина, значение сухопутных войск в возможных военных конфликтах, наряду с авиационными и морскими силами, очень велико. Существенно нарастить боевой потенциал, оснастить современной техникой и дать им самое лучшее вооружение — сегодняшняя задача, сказал президент.

Путин также добавил, что мобильность, готовность к переброске на дальние расстояния и развертыванию в самые короткие сроки является одним из ключевых показателей эффективности наземных войск. Верховный главнокомандующий указал на необходимость повышения оперативности этих действий, увеличения скорости перемещения частей и соединений.

Ранее глава российского государства заявил, что наша страна продолжит надежно и ритмично двигаться вперед, чему поспособствуют достижения ее жителей.