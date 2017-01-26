Бойцы военной базы в Абхазии провели учения по эвакуации техники

Сухум, 26 января. Бойцы ремонтного соединения российской военной базы в Абхазии тренировались эвакуировать поврежденную в бою технику.

На учениях были задействованы порядка 100 военнослужащих ремонтного подразделения и около 20 единиц специальной и боевой техники. По легенде учений огонь артиллерии условного противника вывел из строя несколько боевых машин. Бойцы-ремонтники под ураганным огнем должны были эвакуировать танки с поля боя с помощью бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ. Военнослужащие доставили бронетехнику на сборный пункт для восстановления ее боеспособности. БРЭМ оборудована подъемным устройством, электросварочным аппаратом и прочим оборудованием для ремонта и обслуживание боевой техники в полевых условиях.