Сирия: армия САР освободила в провинции Алеппо 19 населенных пунктов

Алеппо, 26 января. Подразделения сирийской армии развивают успешное наступление в провинции Алеппо. В течение последних двух дней правительственные войска освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» 19 населенных пунктов в северо-восточной части провинции Алеппо.

Благодаря освобождению населенного пункта Дейр Ханта правительственные силы приблизились к городу Аль-Баб, который является оплотом террористов в провинции Алеппо.

Тем временем российские саперы продолжают разминирование Алеппо. По данным российского Центра по примирению в Сирии, за минувшие сутки саперы ВС РФ разминировали 63 жилых здания и шесть мечетей, а также более 15 километров автодорог.