Начались первые летные испытания МиГ-35

Москва, 26 января. Начались первые летные испытания новейшего российского истребителя МиГ-35. Об этом в четверг заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, серийные закупки нового самолета начнутся с 2019 года.

«Самолет запланирован в проекте ГПВ, закупки его серийные с 2019 года», — отметил Слюсарь.



Напомним, что МиГ-35 является легким многофункционального истребителя поколения «4++». Он предназначен, как для воздушных боев, так и для поражения целей на земле. Самолет оснащен 30-мм авиационной пушкой ГШ-301, а также подвесными ракетами воздух-воздух» и «воздух-земля».