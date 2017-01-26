Особый статус Курил Россия и Япония обсудят в начале февраля

Токио, 26 января. Российская и японская стороны планируют уже на следующей неделе провести в Москве переговоры, посвященные совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом журналистам в четверг сообщили представители МИД Японии.

Согласно предварительным данным, на встрече будут присутствовать заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов и заместитель главы внешнеполитического ведомства Японии Такэо Акиба.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, председателя японского правительства Синдзо Абэ беспокоит военное присутствие РФ на Курильских островах.

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