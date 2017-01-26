Фото прибывшей в Чечню Бузовой в платке возмутило пользователей Сети

Грозный, 26 января. Российская телеведущая Ольга Бузова приехала в Чечню, после чего опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в платке.

На снимке, опубликованном в социальной сети, Бузова стоит в кроткой позе у стены из роз. На телеведущей платье в пол и платок. В подписи к снимку она похвалила производителя наряда.

Однако этот образ вызвал разные мнения среди подписчиков и гостей ее страницы.

«Боже, какая же ты красавица, — пишут поклонники звезды. — Настоящая чеченская жена».

«Из крайности в крайность — от трусов к хиджабу…» — добавили ложку дегтя в комментарии другие.

По их мнению некоторых пользователей соцсети, таким образом Бузова проявила неуважение к обычаям республики, в которую она прибыла в гости.

Ранее Бузова, переживающая разрыв с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, утешила певца Алексея Воробьева, заявившего о расставании со своей девушкой.