Путин выразил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в Индии

Москва, 26 января. Глава России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной российского посла в Индии Александра Кадакина. Как говорится в соболезновании президента, опубликованном на сайте Кремля, для российской внешнеполитической службы смерть дипломата является невосполнимой потерей.

Как отметил российский лидер, Кадакин был по-настоящему эрудированным человеком, за годы его службы его всегда отличали профессионализм, аналитические и творческие способности. По словам Путина, дипломат активно способствовал решению важных внешнеполитических задач, а также последовательно защищал интересы страны. Кроме того, Кадакин внес ощутимый вклад в развитие российско-индийских отношений, добавил президент.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что смерть чрезвычайного и полномочного посла России в Индии Александра Кадакина стала огромной потерей для всей России.