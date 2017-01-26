Вышел новый тизер фильма «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым

Москва, 26 января. Вышел новый тизер многосерийного шпионского фильма «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым. Как стало известно ФАН, премьера сериала может состояться на телеканале НТВ уже этой весной.

В остросюжетной ленте известный актер сыграет бывшего русского офицера по имени Макс Ливиус. Он станет одним из охотников за секретным оружием. Кроме героя Безрукова, оружие ищут разведчики из Германии, СССР, Японии и Великобритании.

Помощниками Ливиуса в нелегком деле станет агент НКВД и по совместительству его любимая девушка – Аня в исполнении актрисы Марии Луговой, а также сотрудник британской разведки и преданный друг Фил Килби, которого сыграет Артем Ткаченко.

«Мы планируем, что премьера сериала состоится на нашем телеканале уже этой весной», — рассказали в пресс-службе телекомпании НТВ.