Шойгу подарил воспитаннице пансиона Минобороны РФ свои часы

Москва, 26 января. На финале КВН среди довузовских образовательных учреждений министерства обороны России Сергей Шойгу сделал необычный подарок.

Одна из участниц команды пансиона Минобороны РФ «Экспансия», которая заняла третье место в финале КВН, получила от генерала армии в подарок наручные часы. На этом подарки главы военного ведомства не закончились, за лучшую шутку один из игроков команды Пензенского суворовского училища получил фуражку министра обороны России. Также на мероприятии Сергей Шойгу вручил президенту Международного клуба веселых и находчивых Александру Маслякову медаль «За укрепление боевого содружества».