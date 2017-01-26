Взрыва не было: стала известна причина инцидента на ТЭЦ-1 в Пензе
Пензенская область, 26 января. Представители компании «Т Плюс» заявили о том, что никакого взрыва на Пензенской ТЭЦ-1 не было.
«Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опресовки сорвало крышку на оборудовании», — пояснил источник ТАСС.
Согласно предварительным данным, крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора.
Напомним, ранее стало известно о том, что в результате инцидента на теплоэлектростанции в Пензе погиб один человек.
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