Samsung вслед за Apple снижает цены в России

Москва, 26 января. Samsung Mobile в России меняет ценовую стратегию и снижает стоимость на свои устройства. Ближайшая корректировка цен произойдет в первом квартале нового года, заявил глава российского представительства Аркадий Граф.

При этом он подчеркнул, что стоимость устройств Samsung Mobile меняет регулярно. Такие меры он объяснил, в частности, выпуском новых моделей.

«Ближайшая корректировка ожидается в первом квартале. Порядок будет такой же, как у конкурентов,— 5-10%»,— заявил Граф агентству «Интерфакс».

Напомним, ранее в России снизил цены и Apple. Вся линейка в среднем упала в цене на 5-10%.

