Путин назвал новый МиГ-35 уникальным истребителем

Москва, 26 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг оценил новый российский истребитель МиГ-35.

По словам главы российского государства, данное воздушное судно уникально и на сегодняшний день имеет хороший экспортный потенциал, поскольку активно используется в более чем 30 государствах. Путин также надеется, что новейший многоцелевой истребитель усилит российскую армию.

Напомним, в среду стало известно, что Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии на территории производственного комплекса корпорации «МиГ» в Москве.