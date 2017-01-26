Шойгу усилил войска ЮВО для предотвращения проникновения ИГ на Кавказ — эксперт

Москва, 26 января. Эксперт прокомментировал решение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу укрепить войска ЮВО, поскольку Северный Кавказ, входящий в военный округ, необходимо защитить от проникновения террористов ИГ.

Решение главы отечественного оборонного ведомства Сергея Шойгу относительно усиления группировки ЮВО — своевременное, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. С одной стороны, необходимо укрепить округ из-за планов хунты нанести новый удар по Донбассу, с другой — противостоять терроризму.

Что касается террористов ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ), отметил Сивков, в регион могут перебираться боевики из Сирии. Однако, эксперт подчеркнул, что скорей всего на Кавказе будет усилена группировка МВД и спецслужб.























