Как по Донбассу: украинский министр рассказал о плане «возвращения» Крыма

Киев, 26 января. Украинские власти готовят план по реинтеграции Крыма. Об этом в четверг заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, документ готовится по аналогии с планом по реинтеграции Донбасса, который был составлен ранее.

«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — отметил он.

Напомним, что план по реинтеграции Донбасса предполагает запуск дистанционного образования в школах, восстановление украинского теле- и радиовещания, организация спортивных игр и предоставление административных услуг, сообщают украинские СМИ.