Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Как относиться к этой работе украинских чиновников и что они задумали? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Все началось с того, что в середине текущего месяца кабмин утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Там шла речь о том, что жители Донбасса могут пользоваться дистанционными услугами. Например, получать украинское образование. Власти также планировали каким-то образом (без конкретики) организовать на территории самопровозглашенных республик спортивные мероприятия, восстановить инфраструктуру теле- и радиовещания.

Похожая структура документа готовится и по Крыму. Черныш обещал обсудить все с общественностью и международными партнерами и взял себе еще месяц на работу. Там-то окончательный документ и появится. Правда, по уточнению украинского министра, там точно не будет говориться о возобновлении экономических связей.

Кое-кто на Украине сразу воспринял этот план как «налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами и примирение с ними», поощрение использования русского языка и содержание предприятий на оккупированной территории. Словом, полный набор, из-за которого в том числе документ и ушел на доработку.

«Сложно комментировать этот план: на Украине все министры и государственные люди говорят то, что им хочется говорить в данный конкретный момент. Они даже не задумываются о том, возможно ли реализовать их инициативы. В данном случае это больная фантазия. Их спросили журналисты, они сказали. Ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем крымчане в состав Украины не вернутся. Самое главное: если спросить крымчан, как они относятся к этим заявлениям, как рассматривают свое будущее, то подавляющее большинство населения останется в России. Это 90 с лишним процентов», — комментирует член Совета Федерации РФ от республики Крым по международным делам Сергей Цеков.

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План, как понятно из должности Черныша, разрабатывали в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц. Оно было создано в апреле 2016 года: тогда правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам восстановления Донбасса и Государственную службу по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя.

«Что будет с Украиной в ближайшие год-два, десять лет? В своем нынешнем состоянии она вряд ли долго протянет. Особенно, если сохранится ее враждебность к России. Многие уже на Украине понимают, что будущее страны — только в одной упряжке с Москвой. Территориальные изменения могут произойти, но не на Востоке, а на Западе, где предъявляют претензии Польша и Венгрия», — продолжает эксперт ФАН.

Но важно другое. На реализацию всех замыслов, касающихся вопросов восстановления и развития мира как на востоке Украины, так и уже на российском полуострове, министр Черныш запросил скромную сумму в полтора миллиарда гривен. В свои задачи он позже красиво пририсовал жилищную программу для переселенцев. Едва ли средства найдутся у правительства, значит, рука протянется за помощью дальше, в сторону Брюсселя.

«Для Украины вообще характерно запрашивать такие суммы. По большому счету, вся их деятельность заключается в том, что пририсовать сметы и придумать новые схемы, от которых они лично получат большую выгоду. Удивительно: казалось бы, такое наблюдается многие годы, но министры никак не умнеют, их тактика с 1991 года не меняется. И поэтому Киев все время проигрывает, там нет никакой власти, направленной на демократические ценности. Только бы потуже набить свои кошельки», — добавляет Цеков.

Примерно того же мнения придерживается и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, украинская власть хочет с поганой овцы состричь хоть клок шерсти, но забывает, что ЕС сегодня вряд ли похож на поганую овцу. а уж тем более не похожа на нее администрация нового президента США Дональда Трампа. Лишние деньги никто не заплатит, их надо зарабатывать, но не с помощью таких сомнительных заявлений.

«Высшим носителем власти является народ, а он определился. Киев мог бы еще говорить о необходимости экономической интеграции, поскольку кризис в стране приобретает рамки национального бедствия. Было бы правильным сращивание национальных хозяйственных систем России и Украины. Можно было говорить об экологической или политической интеграции. Процесс сближения наших стран все равно состоится. Что же касается плана по реинтеграции Донбасса, то это все равно, что попытка вставить имплант в живую ткань. Он там находится может, но это чужеродное тело, которое не будет устойчивым. Там живут люди, которые перенесли страшную трагедию и помнят, кто это сделал. Так же и с Крымом», — говорит Ковитиди.