Наследство от Украины: спецслужбы России нанесли удар по «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

В крымском Бахчисарае сотрудники Федеральной службы безопасности проводят спецоперацию против группировки «Хизб ут-Тахрир» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Об этом в четверг, 26 января, сообщил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о противодействии российских спецслужб террористической угрозе и роли Украины в поддержке незаконных группировок на территории российского полуострова.

По словам Смирнова, сотрудники правоохранительных органов, включая ФСБ, проводят в настоящий момент комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на выявление членов группировки «Хизб ут-Тахрир». Он отметил, что силы извне постоянно будут пытаться найти возможность для проникновения террористов в Крым, поэтому главная задача силовиков — пресечь подобные действия.

Напомним, в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге были выявлены и задержаны члены городской ячейки «Хизб ут-Тахрир», готовившие теракт в северной столице.

Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» («Партия исламского освобождения») была основана в 1953 году. Главная ее цель — свержение немусульманских правительств и создание исламского государства в рамках всеобщего Халифата.

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«Нельзя сказать, что «Хизб ут-Тахрир» — это такая уж страшная и опасная организация, как ИГ или Аль-Каида (обе запрещены в России — прим. ФАН). Собственно говоря, она не занимается непосредственно терроризмом и тем более ведением боевых действий где-либо. Однако ее политические цели звучат недвусмысленно — создание Халифата. Насколько показывает история и практика, создать Халифат можно только одним способом — военным, то есть все, кто разделяют политическую мысль о Халифате — сегодня потенциальные террористы и боевики радикальных группировок. «Хизб ут-Тахрир» — это в каком-то смысле идеологическая «учебка» ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) и других боевиков. Именно поэтому эта организация признана террористической и запрещена в Германии, России, в среднеазиатских странах, в Турции, Пакистане, в большинстве арабских стран — практически везде, где живут мусульмане и есть опасность попадания их под влияние экстремистских идей. Из ведущих стран не признают их террористами лишь США, которым угроза исламского экстремизма пока в реальности не угрожает», — пояснил ФАН политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По словам военного эксперта, в России с этой организацией, запрещенной еще в 2003 году, давно и успешно борются, хотя периодически мы узнаем о ликвидации ячеек террористов, причем далеко за пределами Северного Кавказа, где самая благодатная почва для распространения радикальных взглядов. Например, в Поволжье, среди татар и башкир. Крымские татары — это тоже зона риска.

«Следует напомнить, что «Хизб ут-Тахрир» в Крыму — это наследство, доставшееся от Украины, там организация действовала достаточно свободно, достаточно долго. Правоохранительные органы не уделяли ей никакого внимания? Напротив, Киев активно поощрял крымско-татарские националистические, а потом и религиозно-экстремистские движения, считая, что таким образом удастся нивелировать «русскую угрозу», столкнуть народы полуострова, чтобы отвлечь как от борьбы за особые права республики, так и от общеукраинской повестки. Таким образом, в реальности был достигнут обратный эффект — Крым был изначально вытолкнут из общеукраинской политической жизни, при этом украинизировать его так и не удалось — в итоге, когда случился Майдан и появилась реальная возможность помахать Украине ручкой, крымчане так и сделали в своем большинстве: и татары, и русские, и украинцы. Религиозный экстремизм, активно поощряемый Украиной в течение многих лет и хорошо угнездившийся на полуострове, стал одним из побочных эффектов этой политики, с которым теперь приходится разбираться России. Ситуация осложняется тем, что враги России как в Киеве, так и на Западе активно разыгрывают крымско-татарскую карту и сделают все, чтобы по максимуму использовать фактор религиозного экстремизма для расшатывания ситуации на полуострове. Остается лишь надеяться, что наши спецслужбы не зря едят свой хлеб, что доказывается проведением подобных операций», — резюмировал Дмитрий Родионов.