Киев оправдался за истерику по поводу переговоров Путина и Трампа

Киев, 26 января. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Reuters сообщила, что Киев будет отстаивать право голоса в переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Донбассу. Тем временем в украинском МИД утверждают, что агентство вольно истолковало слова представительницы ведомства.

«Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать», — приводил Reuters слова Зеркаль.

В официальном сообщении украинского МИД подчеркивается, что в агентстве вольно истолковали посыл замминистра, и на самом деле она не высказывала опасений, что тему конфликта на юго-востоке Украины будут обсуждать без официального Киева. «Мы последовательно исходим из одной позиции: любые переговоры по Украине, включая Крым и Донбассом, должны происходить с нашим участием», — приводят ее слова в ведомстве.

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