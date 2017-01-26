ЛНР призывает ОБСЕ заставить Киев выполнять обязательства по Донбассу
Луганск, 26 января. Луганская народная республика призывает ОБСЕ указать официальному Киеву на необходимость выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу, заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.
Дягтеренко обратил внимание, что Киев по-прежнему не желает выполнять взятые на себя обязательства.
«Украинские власти в последнее время увязывают решение политического пакета «Минска» (закон о местных выборах, закон об амнистии, закон об особом статусе Донбасса, конституционная реформа) с решением проблем безопасности, отводом тяжелой техники и прекращением боевых действий, — обратил внимание представитель ЛНР. — Однако сами же срывают разведение сил и средств».
Власти ЛНР призвали ОБСЕ указать украинским властям а необходимость выполнения взятых на себя обязательств.
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