Названа причина экстренной посадки в «Шереметьево» летевшего из Хельсинки Airbus A350

Москва, 26 января. Самолет Airbus A350, который принадлежит финской авиакомпании Finnair, совершит экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево».

Авиалайнер летел из Хошимина в Хельсинки. По данным ФАН, пилоты приняли решение приземлиться в России для дозаправки.

Напомним, 24 января в аэропорту «Внуково» совершил вынужденную посадку самолет Boeing-737.

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