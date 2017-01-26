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Происшествия
Названа причина экстренной посадки в «Шереметьево» летевшего из Хельсинки Airbus A350

Названа причина экстренной посадки в «Шереметьево» летевшего из Хельсинки Airbus A350

16:25  26 Января 2017
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Летевший в Хельсинки самолет Airbus A350 совершит экстренную посадку в «Шереметьево»

Москва, 26 января. Самолет Airbus A350, который принадлежит финской авиакомпании Finnair, совершит экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево».

Авиалайнер летел из Хошимина в Хельсинки. По данным ФАН, пилоты приняли решение приземлиться в России для дозаправки.

Напомним, 24 января в аэропорту «Внуково» совершил вынужденную посадку самолет Boeing-737.

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Алексей Громов
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