Новости Новороссии: ВСУ перебросили «Штурмы» поближе к ДНР, штаб АТО обвинил ЛНР в обстрелах

Новости Новороссии, 26 января. ВСУ перебросили вооружение под Волноваху, Киев манипулирует мнением мирового сообщества и лжет об обстрелах со стороны ЛНР, Украина не хочет отпусках пленных из Донбасса.

ВСУ под Волновахой

ВСУ усиливают позиции в Донбассе, подтягивая новое вооружение. Под Волноваху были переброшены три противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) «Штурм-С», сообщил на брифинге в Донецке заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, разведка выявила местонахождение трех самоходных ПТРК» калибром 130 мм в районе населенного пункта Сопино, находящегося примерно в семи километрах от линии соприкосновения.

Басурин также сообщил, что ему передали разведданные, согласно которым в Авдеевку прибыла группа снайперов. Предположительно, они будут задействованы Киевом в обстрелах позиций «республиканской армии и жилых районов ДНР».

За сутки противник 875 раз нарушил «режим тишины». Силовики ВСУ выпустили 49 артснарядов калибром 122 мм, 191 мину, 586 боеприпасов из различных типов гранатометов и 11 танковых снарядов. Басурин отметил, что украинские военные активно использовали БМП и стрелковое оружие.

Под огнем ВСУ снова оказались Старомихайловка, Трудовские и Сигнальное, что на западе Донецка. Снаряды разрывались в Еленовке, пригородах Горловки, в Крутой Балке под Ясиноватой, селах Спартак и Веселое — вблизи аэропорта. Досталось и жителям Саханки, Коминтерново, Ленинского.

Киев заявил об обстреле со стороны ЛНР

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко заявил, что украинское военное командование распространяет лживые сообщения об атаках по Новозвановке со стороны армии ЛНР, тем самым отвлекая внимание «от геноцида, который Киев проводит против жителей республик Донбасса».

Ранее украинские СМИ сообщали, что в среду, 25 января, со стороны ДНР и ЛНР велась атака по подконтрольным Киеву населенным пунктам Новозвановка и Красногоровка. Якобы военные ДНР и ЛНР использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Анащенко поспешил напомнить, что накануне ВСУ открыли огонь «по автомобилю с мирными жителями, в результате один человек погиб, трое получили ранения», ссылается на слова полковника ЛИЦ. Начальник управления Народной милиции также отметил, что 24 января в результате обстрела территории больницы в Кировске тоже погиб ни в чем не повинный мирный житель. Анащенко в очередной раз призвал международные организации вмешаться и заставить ВСУ выполнять минские соглашения.

Их не вернут Донбассу

Украинская сторона в очередной раз показала свою несостоятельность в переговорах по решению проблем Донбасса. На сегодняшней видеоконференции участников гуманитарной подгруппы Контактной группы представитель официального Киева заявил, что Украина не готова освобождать жителей ЛНР и ДНР, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева. По ее словам, наконец, Киев смог обеспечить присутствие всех участников со своей стороны.

В конференции приняли участие спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор Медвечук и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Кобцева отметила, что представители от республик в очередной раз предложили Киеву освободить установленных лиц, подтвердив свою готовность к сотрудничеству. республики подали списки на Украину, но так и не дождались ответа с другой стороны. Однако Медведчук озвучил данные относительно Донецка и Луганска.

«Со стороны Киева такая готовность не была озвучена», — говорит Кобцева, добавив, что украинская сторона привела большое количество моментов, статей и критериев, по которым они не могут освободить людей.