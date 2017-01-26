Россия передала Казахстану партию вертолетов Ми-35М

Москва, 26 января. Первая партия из четырех вертолетов Ми-35М для ВВС Казахстана прибыла к месту постоянного базирования.

Поставка боевых машин была осуществлена в соответствии с договором между военным ведомством Казахстана и компанией «Рособоронэкспорт». Ударные вертолеты значительно повысят боеспособность ВВС страны, летный состав готов приступить к полетам. Ми-35М имеет высокие характеристики и может применяться в условия высокогорья и высоких температур. Вертолет способен выполнять задачи в любое время суток, машина предназначена для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также для десантирования и огневой поддержки наземных войск, перевозки грузов и эвакуации раненных.