Сирия и Иран продолжат совместную борьбу против ИГ — Асад

Дамаск, 26 января. Глава Сирийской республики и заместитель главы МИД Ирана Башар Асад и Хосейн Амир Абдоллахиян сообщили, что Дамаск и Тегеран продолжат совместную борьбу против боевиков «Исламского государства» (ИГ). По словам сирийского лидера, стороны полностью поддерживают прекращение огня в Сирии.

Замглавы МИД Ирана в среду прибыл в Дамаск с рабочим визитом. Он встретился с Асадом, рядом депутатов, а также со спикером парламента и представителями духовенства Сирии.

Как сообщает агентство САНА, во время встречи президент Сирии указал на важность роли Ирана в поддержке народа САР в борьбе с террористами и в поиске мирного решения, которое сохранит суверенитет Сирии и ее целостность.

Как заявил RT на русском спецпредставитель Генсека ООН Стаффан де Мистура, переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астане завершились конкретным результатом. По его словам, итогом обсуждений стал механизм, который позволит гарантировать, что новое перемирие, в отличие от предыдущих, не окажется сорванным.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.