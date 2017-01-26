Фильм «Притяжение» Бондарчука: сюжет, кто играет, отзывы, трейлеры, смотреть онлайн

В российский прокат вышел давно ожидаемый фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение». Предпремьерный показ «Притяжения» прошел там, где разворачиваются перипетии фильма, — в столичном районе Чертаново.

«Притяжение» — фильм Федора Бондарчука

«Притяжение» Бондарчука стало четвертым российским фильмом, переведенным в формат IMAX (после «Сталинграда», «Экипажа» (2016) и «Дуэлянта»).

Официальная премьера фильма в России состоялась 26 января 2017 года. Одновременно с Россией фильм вышел в прокат в Китае, также картиной заинтересовались в других странах.

По современным кинематографическим меркам, производство «Притяжения» было не очень дорогим — по данным СМИ, бюджет картины составил всего 380 млн рублей (примерно 6,3 миллиона долларов США). Для сравнения — один из фильмов, с которым перекликается «Притяжение», картина Нила Бломкампа «Район №9» — обошлась создателям в 30 миллионов долларов.

Съемки «Притяжения» проходили в обстановке строгой секретности, как в Москве (в основном в упомянутом Чертаново), так и на объектах Минобороны с участием новейшей военной техники. (Поговаривают, что в одном их эпизодов фильма даже фигурирует знаменитый российский авианосец «Адмирал Кузнецов»).

Фильм «Притяжение» — сюжет

Не раскрывая содержание, приведем цитату о завязке истории из материала Ларисы Юсиповой (газета «Известия»).

«Посмотреть на метеоритный дождь, который бывает раз в столетие, высыпала вся Москва. Одно из небесных тел при ближайшем рассмотрении оказалось не метеоритом, а неким неопознанным объектом — рукотворного, как уверены высокие военные чины, происхождения».

«Фальшивый» метеорит опасно приблизился к Земле, «а вскоре, пораженный огнем ПВО, и вовсе рухнул. Как раз на Чертаново, где проживают главные герои фильма. Так выглядит завязка картины, которая, являясь по формальным признакам фантастикой, грозит обернуться актуальным высказыванием про современность», — пишет Юсипова.

Автор рецензии не может не отметить перекличку истории, по воле создателей «Притяжения» произошедшей в Чертаново, с событиями в столичном Бирюлево, где несколько лет назад чуть не дошло до погромов на межнациональной почве.

А еще, как пишут кинокритики, фильм «Притяжение» — это отнюдь не попытка переиграть Голливуд на его поле, российский фильм стал актуальным высказыванием на современные темы с использованием мотивов «Прибытия» и уже упомянутого «Района №9» (один из создателей этих фильмов Дейв Уайтхед работал и на «Притяжении»).

Однако самая главный литературный и кинематографический сюжет, который лег в основу фантастического фильма о брутальном Чертаново и пришельцах, — это «Ромео и Джульетта».

«Притяжение» — это история о том, что любовь к своему, родному, сталкиваясь с неприятием чужого, перестает быть любовью. Что терпимость и открытость к иному — не просто постулат навязшей многим в зубах политкорректности, а обязательное условие нормального человеческого существования», — резюмирует Юсипова.

Для кого предназначен фильм «Притяжение»

«Притяжение» — это один из первых российских фильмов, предназначенных специально для молодежи, так называемый сегмент young adult (молодые взрослые). Мировые аналоги — молодежные блокбастеры «Сумерки», «Голодные игры», «Дивергент», «Бегущий в лабиринте», и др.

Фильм «Притяжение» — кто играет

В фильме собрана молодая команда актеров и продюсеров. В главных ролях Ирина Старшенбаум и Александр Петров (во время работы над «Притяжением» они вступили в брак), а также Риналь Мухаметов.

Из «зубров» — Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Режиссер — Федор Бондарчук. Продюсеры — Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Антон Златопольский.

«Притяжение» — трейлер

«Притяжение» — отзывы

Уже нашлись те, кто, посмотрев только трейлер «Притяжения», поспешил осудить фильм, дескать, — жалкая попытка посостязаться с Голливудом.

Критики, побывавшие на премьере, оценили «Притяжение» по-разному. Так, обозреватель «Афиши» Антон Долин оставил о картине на редкость благожелательный отзыв, а публицист Егор Холмогоров, напротив, счел фильм антипатриотичным и противоречащим национальным ценностям. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений.

«Притяжение» — смотреть онлайн

На самом деле фильм Бондарчука «Притяжение» уже идет во всех кинотеатрах, поэтому не стоит лишать себя не слишком дорогого удовольствия посмотреть нашумевший еще до премьеры блокбастер на большом экране с великолепным звуком и, говорят, невероятной картинкой.

Ну, а для ленивых и нелюбопытных — фильм «Притяжение» уже доступно онлайн на десятках сайтов.