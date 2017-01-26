Патриарх Кирилл предложил наказать «мироедов» и открыть банки для бедных

Москва, 26 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил «практику ростовщичества» в микрокредитных организациях и в качестве альтернативы предложил открыть банки для бедных.

Патриарх отметил, что многие россияне пострадали от микрокредитов, оказавшись в итоге в долговой яме. «Это абсолютно аморальная практика ростовщичества», — сказал он на пятых юбилейных Рождественских Парламентских чтениях в Госдуме.

Священник призвал депутатов бороться со спекулянтами подобного рода и остановить «мироедов» с помощью закона. Также предстоятель РПЦ предложил последовать примеру Индии и открыть в стране банки для бедных, в которых будут выдавать кредиты без «сумасшедших» процентов.

«Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования», — резюмировал патриарх.