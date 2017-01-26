Сирия новости 26 января 16.30: военнослужащие РФ помогли жителям Латакии, отряды SDF остановили контрнаступление ИГ в Ракке

Сирия, 26 января. Российская сторона оказала гуманитарную помощь нуждающимся жителям Латакии, отряды «Демократических сил Сирии»**** остановили контрнаступление ИГ* в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

В квартале Джобар, восточном пригороде сирийской столицы, с прошлой ночи до утра шли ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженными исламистами. Войска Башара Асада продолжает наступление на позиции боевиков. Об этом сообщают сирийские активисты.

На северо-западе провинции Дамаск населенные пункты долины Вади Барада постепенно возвращаются к мирной жизни после достижения договоренности о прекращении огня между правительством и командованием большинства вооруженных группировок в районе. Отказавшиеся сдать оружие исламисты организованно покидают долину в направлении Идлиба, в то время как пожелавшие урегулировать свой правовой статус боевики пополняют ряды отрядов самообороны. Российский Центр по примирению враждующих сторон пытается, в свою очередь, убедить укрывшихся в горных районах радикалов присоединиться к перемирию.

Одновременно с этим правительственные войска пытаются отбить у отказавшихся примкнуть к перемирию боевиков населенный пункт Айн аль-Фиджа в долине, в котором располагается важный стратегический объект – станция водоснабжения, на 80 процентов обеспечивающая водой сирийскую столицу.

Провинция Латакия

В Латакии на севере страны российские медики оказывают нуждающимся жителям города медицинскую помощь, в то время как военнослужащие РФ раздают населению провизию. Местные жители выкладывают фотографии на своих страницах в Twitter.

Стоит отметить, что Латакия является одной из самых стабильных с точки зрения безопасности провинций Сирии, так как население большей части ее территории преимущественно состоит из поддерживающих Башара Асада алавитов. Другим фактором стабильности является то, что в непосредственной близости от Латакии располагается российская военная авиабаза Хмеймим.

Провинция Алеппо

Турецкое командование заявило об уничтожении 23 террористов ИГ, а также 206 объектов группировки в районе города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо за последние 24 часа в рамках операции «Щит Евфрата». Об этом сообщает Анатолийское информационное агентство.

Согласно заявлению турецкого генштаба, были уничтожены укрепленные позиции, командные пункты, склады оружия, а также транспортные средства террористов.

ВВС Турции уничтожили 19 целей, в том числе 57-мм артиллерийское орудие, цех по ремонту техники, наблюдательный пункт, командный штаб, склад с оружием и три заминированных автомобиля ИГ.

Напомним, что с 24 августа прошлого года турецкие войска проводят при поддержке отрядов вооруженной сирийской оппозиции операцию «Щит Евфрата» с целью освобождения северных районов Сирии от террористических группировок, в первую очередь – ИГ.

Напомним, что одновременно с этим на юго-западном направлении террористы стремительно теряют позиции в ходе наступления сирийской армии, которая смогла существенно продвинуться в этой части провинции в последнюю неделю, вернув себе контроль над рядом населенных пунктов.

Жители Алеппо тем временем продолжают страдать от периодически возобновляющихся обстрелов со стороны вооруженных формирований, занимающих позиции в окрестностях города. Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный пункт по правам человека, прошлой ночью на жилой квартал Аз-Захра упала выпущенная исламистами ракета. Данных о пострадавших пока не поступало.

Одновременно с этим поступили сообщения, что в населенном пункте Аль-Хайян к северо-западу от города вспыхнули столкновения между боевиками исламистских группировок «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и «Ахрар аш-Шам», разногласия между которыми уже привели к вооруженным столкновениям в провинции Идлиб.

Провинция Хомс

В окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) на востоке провинции Хомс возобновились ожесточенные бои между правительственными войсками и ИГ. Артиллерия сирийской армии обстреливает позиции боевиков. Сирийские войска в районе аэродрома ожидают прибытия подкреплений с целью развить наступление. Об этом сообщают сирийские активисты.

ВКС РФ тем временем нанесли удары в районе высоты Ат-Тар к западу от Пальмиры и в районах аэродрома, сообщает базирующееся в Вашингтоне информационное агентство Step.

Южнее аэродрома правительственным войскам удалось вернуть себе контроль над базой батальона Аль-Фаваира и еще несколькими важными пунктами, как сообщило ранее сирийское информационное агентство САНА. Десятки террористов были уничтожены вместе со своим вооружением и оснащенными тяжелыми пулеметами автомобилями.

Как отмечает агентство, контроль над этим районом позволяет правительственным войскам полностью обезопасить аэродром Ат-Тифор от атак боевиков.

Необходимо напомнить, что за последние недели сирийская армия отбила у ИГ несколько важных пунктов в восточной части провинции, в том числе дорожную развязку у города Аль-Карьятейн и холм Ат-Тияс, одну из двух высот, контроль над которыми является ключевым фактором в операции по освобождению Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

К западу от Дейр эз-Зора военная авиация нанесла удары по позициям ИГ в районе населенных пунктов Аль-Харита и Аль-Кисра. Об этом сообщает местный информационный ресурс DeirEzzor 24, без уточнения, принадлежали ли самолеты ВВС Сирии или ВКС РФ.

Массированные авиаудары также были нанесены по позициям террористов близ районов кладбища и Панорамы. Десятки боевиков были уничтожены.

Сообщается также о гибели в ходе боев в районе кладбища лейтенанта сирийской армии Ахмада Хомси.

Напомним, что группировка ИГ проводит крупнейшее за последний год наступление на позиции Сирийской арабской армии в районе Дейр эз-Зора, пытаясь добиться крупного стратегического успеха и укрепить свое сообщения с подконтрольными террористам районами Ирака. Правительственные войска сдерживают боевиков, пытаясь в то же время деблокировать военный аэродром, защитники которого уже третий год находятся в окружении.

Провинция Даръа

Сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Ильма севернее города Даръа, утверждают близкие к оппозиции СМИ.

Информационный портал Syria News Network, в свою очередь, сообщает о ликвидации командира группировки «Бригада Омара Бин аль-Хаттаба», относящегося к «Сирийской свободной армии» (ССА)**, Юсефа аль-Мариджа ан-Нуэйми в районе Ракки.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается эскалация напряженности между группировками «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». Командование «Ахрар аш-Шам» в письменном заявлении сообщило о присоединении к группировке ряда более мелких вооруженных формирований, среди которых «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») «Бригады Суввар Сурия» («Бригады революционеров Сирии»), «Джейш аль-Муджахидин» («Армия моджахедов»), «Аль-Джебхат аш-Шамия» и «Фастаким».

В своем заявлении боевики «Ахрар аш-Шам» также пригрозили, что любые нападения на объекты группировки со стороны «Джабхат Фатх аш-Шам» приведут к полномасштабным военным действиям.

Предупреждение, однако, несколько запоздало: как ранее сообщил Сирийский наблюдательный пункт по правам человека, прошлой ночью боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» пытались отбить у «Ахрар аш-Шам» и союзных ей группировок здание тюрьмы в Идлибе. Вооруженные столкновения между исламистами также были зафиксированы в провинции Алеппо.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) смогли вернуть себе контроль над всеми населенными пунктами в западной части провинции Ракка, утерянными ранее в результате контрнаступления ИГ. Об этом сообщают курдские активисты в соцсетях.

Напомним, что силы SDF при поддержке ВВС международной коалиции проводят в регионе операцию «Гнев Евфрата», направленную на освобождение западной части провинции от ИГ.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» к западу от населенного пункта Саламия в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает сирийское издание Al-Watan.

Провинция Аль-Хасака

Стало известно, что вчера самолет, предположительно принадлежащий ВВС международной коалиции, совершил удар по автомобилю в населенном пункте Аль-Факка к югу от города Аль-Хасака. В результате погиб один мирный житель, еще три получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил Сирийский наблюдательный пункт по правам человека со ссылкой на достоверные источники.

Аль-Кунейтра

Два вооруженных боевика были ликвидированы в ходе столкновений с военнослужащими сирийской армии в районе населенного пункта Аль-Макруса в северной части провинции Аль-Кунейтра. Об этом сообщил информационный портал Rassed News.

Ирак

В Мосуле ударом беспилотника был ликвидирован крупнейший полевой командир ИГ из числа выходцев из России Джаафар ар-Руси. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местные источники.

Необходимо отметить, что Джаафар ар-Руси является уже шестым полевым командиром группировки выходцем из РФ, уничтоженным в Мосуле с момента начала операции по освобождению города.