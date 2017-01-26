Встреча Мэй и Трампа: выберется ли Британия из второго вагона в моторный отсек

Визит премьер-министра Терезы Мэй в США грозит стать для Британии дипломатическим аналогом государственного переворота. Британская преданность идеалам свободной торговли может разбиться о девиз Трампа: «Америка превыше всего».

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Встреча в Мэй и Трампа: столкновение противоположных взглядов на мир», опубликованной на британской газетой The Guardian.

Тереза Мэй приедет в Вашингтон, чтобы попытаться наладить личные и политические связи с Дональдом Трампом — самым непредсказуемым и непопулярным, с точки зрения европейцев, президентом США в новейшей истории.

Несомненно, британцы рады, что их премьер-министру вновь посчастливилось стать первым главой иностранного государства, которого принимает новый американский президент. Однажды, в 1993 году, так уже было. Тогда Билл Клинтон принимал Джона Мейджора.

Тем не менее даже сейчас на Даунинг-стрит сохраняется настороженность. Впервые со времен Второй мировой войны во главе США стоит президент, полностью безразличный к судьбе своих союзников и сохранению каких бы то ни было альянсов.

Мэй ориентируется сейчас на перспективу взаимовыгодной свободной торговли между США и Великобританией после выхода последней из ЕС, но уже видно, что ее позиция по данному вопросу принципиально расходится с позицией нового американского президента. Мэй — на стороне свободной мировой торговли. Трамп является сторонником протекционистской торговой политики и девиза «Америка превыше всего». Неудивительно, что пока нет никаких планов по совместной пресс-конференции. В последнее время публичные выступления Трампа все больше похожи на неуправляемую ракету, мечущуюся в самых неожиданных направлениях.

В личностном плане Трамп и Мэй также отличаются очень сильно. Мэй — серьезная и осторожная дочь священника. В отличие от того же Найджела Фаража, она не имеет ничего общего с Дональдом Трампом. Вряд ли следует ожидать публикации фотографии, где они с Трампом стоят рука об руку в Розовом саду, улыбаются и показывают друг другу «палец вверх». Так же мало шансов, что она на манер Маргарет Тэтчер направит американскому президенту хвалебное письмо, в котором можно будет прочесть: «Все, что ослабляет вас, ослабляет Америку; и все, что ослабляет Америку, ослабляет свободный мир». Нет, Трампа и Мэй нельзя назвать единомышленниками, обменивающимися первыми изданиями Хайека, подобно тому, как такими единомышленниками были Тэтчер и Рональд Рейган.

Быть может, Мэй лучше держать в уме пример другого своего предшественника — Тони Блэра. Его судьба показала, как чрезмерная близость к непопулярному американскому президенту может стоить человеку премьерства. Джорджа Буша не любили в Великобритании. Причин тому было множество: и развязанная им в 2003 году война в Ираке, и его взгляды на изменение климата, и общая манера держать себя, крайне непопулярная у европейской аудитории.

Блэр неоднократно, в том числе и в своей автобиографии, пытался оспорить устоявшееся среди британцев мнение, что Буш не очень умен. Он писал: «Одна из самых нелепых карикатур Джорджа — то, что он глупец, который случайно оказался в президентском кресле. Никто не оказывается в президентском кресле случайно». Что интересно, Тэтчер, напротив, однажды призналась в ходе частной беседы, что ее большой друг Рейган — малокомпетентен.

Каждый раз, когда Блэр красноречиво защищал недалекость Буша, клеймо «пуделя США» впечатывалось в его кожу еще сильнее. Даже среди демократов — таких, к примеру, как советник по национальной безопасности Джимми Картера Збигнев Бжезинский — особые отношения между США и Великобританией в тот период оценивались как неразумные.

Опросы общественного мнения исследовательского центра Pew, начиная с прошлого лета, показывают крайнюю непопулярность Трампа в Европе. Только 12% британцев заявили, что они верят, что Трамп будет действовать правильно на международной арене. 85% британцев эту уверенность разделить не смогли. 60% были уверенны, что Хиллари Клинтон была бы лучшим президентом. Если отношения Мэй и Трампа покажутся британцам слишком теплыми, то печальная судьба Блэра грозит и ей.

Мэй твердо заявила, что собирается откровенно признаться Трампу в их различиях по таким вопросам, как гендерная политика и свободная торговля. Тем не менее ей следует быть осторожной. Трамп, как известно, достаточно ранимый человек, а британский премьер не может позволить себе обидеть принимающую сторону. В этом вся суть дипломатии. Главная проблема, впрочем, в том, что Мэй не может позволить себе сейчас ослабить связи между Лондоном и Вашингтоном. Мосты с Евросоюзом сожжены. Великобритания не может потерять еще и своего заокеанского союзника. Скорее всего, Мэй придется посвятить свою первую встречу с Трампом тому, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. Это могут быть и вопросы национальной безопасности, и совместная борьба против ИГИЛ (запрещено в России).

Мэй также попытается выяснить позицию Трампа по отношению к Ирану и антироссийским санкциям. Все же по этим двум вопросам именно Великобритания всегда определяла повестку дня в Европе. Администрация Трампа, в частности Госдеп, теперь, кажется, уже не особенно хотят разрывать ядерное соглашение с Ираном. Это играет на руку Великобритании.

Что касается России, то если Трамп намерен выстраивать отношения с Владимиром Путиным по-новому, то великого специалиста по сделкам нельзя будет остановить. Британское министерство иностранных дел до сих пор не оправилось от иракской войны. Она вполне ясно показала, сколь мало на самом деле влияния Лондон имеет на Вашингтон. Всю войну Великобритания действовала на равных правах с США лишь чисто теоритически. Джереми Гринсток, представлявший в то время Соединенное Королевство в ООН, в своей книге описывал это так: «Британия всегда сидела во втором вагоне, а не в моторном отсеке». Потому следует ожидать, что в ходе предстоящей встречи с британской стороны будет озвучено очень мало просьб, но очень много вопросов.