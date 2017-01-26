Ученые обнаружили причину ожирения россиян
Москва, 26 января. Ученые выяснили, что большинство россиян предрасположены к полноте. Об этом свидетельствуют результаты исследования медико-генетического центра Genotek.
Эксперты обнаружили, что главной причиной лишнего веса россиян является особая вариация гена FTO. При этом носителями этого гена являются 82% всех жителей России.
Ученые провели тестирование с участием более двух тысяч человек на наличие гена FTO. По итогам тестирования выяснилось, что у 82% добровольцев присутствует мутация в одной копии гена FTO, который является геном аппетита.
Ранее научное интернет-издание «Индикатор» сообщало, что ученые из Новосибирского государственного университета нашли способ лечения синдрома Хантингтона, который ранее считался неизлечимым.
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