Ученые обнаружили причину ожирения россиян

Москва, 26 января. Ученые выяснили, что большинство россиян предрасположены к полноте. Об этом свидетельствуют результаты исследования медико-генетического центра Genotek.

Эксперты обнаружили, что главной причиной лишнего веса россиян является особая вариация гена FTO. При этом носителями этого гена являются 82% всех жителей России.

Ученые провели тестирование с участием более двух тысяч человек на наличие гена FTO. По итогам тестирования выяснилось, что у 82% добровольцев присутствует мутация в одной копии гена FTO, который является геном аппетита.

Ранее научное интернет-­издание «Индикатор» сообщало, что ученые из Новосибирского государственного университета нашли способ лечения синдрома Хантингтона, который ранее считался неизлечимым.