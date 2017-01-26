Неблагодарный: Трамп встал на защиту «слабого» Обамы от «предателя» Мэннинга

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего военнослужащего США Брэдли Мэннинга, который назвал Барака Обаму слабым лидером. Глава государства считает, что Мэннингу следует быть благодарным за то, что Обама незадолго до окончания своего срока смягчил ему приговор.

«Неблагодарный предатель Челси (Брэдли) Мэннинг, который никогда не должен быть освобожден из тюрьмы, теперь называет Барака Обаму слабым лидером. Ужасно!», — пишет Трамп в своем Twitter.

Напомним, что Брэдли Мэннинг получил срок за то, что передал порталу WikiLeaks видеозапись американского авиаудара в Ираке, жертвами которого стали мирные граждане. В 2015 году суд удовлетворил прошение Мэннинга, который просил признать его женщиной и называть Челси. Незадолго до своей отставки Обама смягчил приговор бывшему военному. Таким образом, он выйдет на свободу уже в мае этого года.