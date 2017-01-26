Шойгу сообщил об открытии нового филиала Нахимовского училища в 2017 году

Москва, 26 января. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что в 2017 году в Мурманске будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища.

Открытие филиала было инициировано решением президента России Владимира Путина. Также по указанию главы государства в текущем году откроется президентское кадетское училище в Петрозаводске, отметил министр обороны России. Сегодня Сергей Шойгу сообщил о том, что военное ведомство страны намерено расширять систему довузовских учреждения образования Минобороны РФ для воспитания подрастающего поколения.