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Россия
Шойгу сообщил об открытии нового филиала Нахимовского училища в 2017 году

Шойгу сообщил об открытии нового филиала Нахимовского училища в 2017 году

15:55  26 Января 2017
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Шойгу сообщил об открытии нового филиала Нахимовского училища в 2017 году

Москва, 26 января. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что в 2017 году в Мурманске будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища.

Открытие филиала было инициировано решением президента России Владимира Путина. Также по указанию главы государства в текущем году откроется президентское кадетское училище в Петрозаводске, отметил министр обороны России. Сегодня Сергей Шойгу сообщил о том, что военное ведомство страны намерено расширять систему довузовских учреждения образования Минобороны РФ для воспитания подрастающего поколения.

#владимир путин #сергей шойгу
Алексей Громов
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