Шойгу усилил ЮВО из-за реальных угроз для РФ — эксперт

Москва, 26 января. Глава российского оборонного ведомства заявил о необходимости укреплять войска в ЮВО, поскольку регион находится вблизи зоны украинского конфликта в Донбассе, вместе с тем Северный Кавказ, входящий в округ также подвержен негативному влиянию в свете активности террористов.

Решение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об укреплении ЮВО своевременно, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Судя по всему, киевская хунта готовит новую войну на юго-востоке Украины», — заметил эксперт, отметив недавние попытки ВСУ «выровнять» линию фронта.

В связи с этим усиление войск — «вполне корректное решение». Сивков напомнил, что во время активных боевых действий в Донбассе, на территорию РФ залетали снаряды ВСУ — разрушали инфраструктуру и даже ранили местных жителей, пишет НСН.