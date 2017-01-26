Подростки сняли на видео избиение школьника в Подмосковье ради «лайков» в соцсетях

Москва, 26 января. Школьники жестоко избили одноклассника в подмосковном Жуковском и сняли процесс издевательств на видео, чтобы прославиться в соцсетях. Все обстоятельства избиения мальчика сейчас устанавливают следователи.

Как стало известно ранее, ребенка избивали трое учеников шестого класса. Еще один их одноклассник снимал происходящее на видео и обещал слить ролик в Сеть и круглосуточно репостить его, собирая лайки. После очередного удара ногой в голову несчастный потерял сознание.

Сейчас он находится в больнице с многочисленными тяжелыми травмами. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на представителей регионального ГСУ СК РФ.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.