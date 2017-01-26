Желтый уровень угрозы объявлен в Москве из-за надвигающейся снежной бури

Москва, 26 января. Желтый уровень угрозы объявлен в Москве из-за снега, сообщили представители Гидрометцентра России.

В Гидрометцентре уточнили, что желтый уровень опасности обозначает, что погода потенциально опасна. Ситуация в Москве на данный момент осложнилась. На дорогах столицы образовались пробки и увеличилось количество аварий. В конце дня синоптики прогнозируют снегопад, передает «Телеканал 360».

Как отмечают источники, штормовое предупреждение в Москве продлится до четырех утра. Сотрудники метеослужбы советуют владельцам автомобилей не парковать свои машины под деревьями, а пешеходам — обходить стороной рекламные конструкции и дорожные знаки.

Ранее охранник школы в Иваново избил и накормил снегом шестиклассника.