Трамп оставил Палестину без подарка Обамы

Вашингтон, 26 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение заморозить денежный перевод в размере 221 миллиона долларов, который предназначался Палестинской автономии.

Согласно предварительной информации, представители Вашингтона заявили премьер-министру Палестины Рами Хамдалле о том, что средства не могут быть перечислены.

Как сообщало агенство URA.RU, 20 января администрация 44-го главы США Барака Обамы одобрила перевод 221 миллиона долларов палестинской стороне. Данное решение могло осложнить процесс нормализации американо-израильского диалога.

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