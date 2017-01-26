Названы пять самых кассовых оскароносных фильмов в истории

Лос-Анджелес, 26 января. В США составили топ самых кассовые «оскароносные» фильмы в истории кинематографа. Рейтинг опубликовала The Wall Street Journal. Лидером топа стал фильм «Унесенные ветром» 1939 года.

Авторы WSJ подсчитали, что с учетом инфляции лента Виктора Флеминга, главные роли в которой исполнили Кларк Гейбл и Вивьен Ли, заработала бы в домашнем прокате 1,7 миллиарда долларов. Второе место досталось мюзиклу «Звуки музыки» 1965 года, сборы от его проката составили бы 1,23 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров «Титаник» Джеймса Кэмерона (1,17 млрд).

В первой пятерке оказались также «Бен-Гур» Уильяма Уайлера (848 млн) и «Афера» Джорджа Роя Хилла (771 млн). Как отмечает «Свободная пресса», самым молодым в рейтинге стал «Титаник», остальные ленты, как минимум, 40-летней давности.