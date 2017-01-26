Ученые нашли доисторического муравья с «совиной» головой

Нейпьидо (Мьянма), 26 января. Палеонтологи обнаружили необычное древнее насекомое, застывшее в янтаре, которому не менее 100 млн лет. Внешне животное похоже на муравья, однако от современных представителей данного вида он отличается необычайно длинными конечностями и треугольной головой, которая дает ему некоторое сходство с традиционным образом инопланетянина.

Ученые не смогли отнести «муравья» ни к одному из известных науке видов, поэтому выделили его в отдельный отряд Aethiocarenodea. Судя по строению тела, насекомое могло поворачивать голову на 180 градусов, почти как современные совы, которые способны повернуть голову на 360 градусов. Вероятнее всего, оно было всеядным, а от хищников защищалось специальными секретами, выделяемыми железами, расположенными на шее, пишет «Индикатор».