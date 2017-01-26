СК РФ расследует загадочную смерть юноши в такси под Москвой

Москва, 26 января. По факту смерти 17-летнего студента в такси в подмосковном Павловском Посаде проводится проверка. В настоящее время следователями ГСУ СКР проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия и причин смерти молодого человека.

На данный момент известно, что учащийся второго курса Павло-Посадского техникума находился возле дома на переулке Дзержинского. Внезапно он почувствовал себя плохо. Юноша в тяжелом состоянии был госпитализирован на такси в Павлово-Посадскую районную больницу, однако скончался в салоне автомобиля до начала реанимационных мероприятий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Судя по странице в социальной сети «Вконтакте», молодой человек увлекался спортом, поскольку был подписан на разные спортивные паблики и спортивные издания.