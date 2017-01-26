Курсы выживания пройдут более тысячи контрактников ЮВО

Ставрополь, 26 января. Первая команда контрактников в Ставрополе и на Кубани приступила к прохождению курса интенсивной подготовки с элементами выживания.

В составе группы около 100 бойцов, которые вернулись из запаса и сейчас адаптируются к новым и непростым условиям службы. Во время обучения им предстоит освоить навыки выживания в экстремальных ситуациях, а также научиться эффективно действовать в самых различных ситуациях. Инструкторы обучат добывать пищу в полевых условиях, разводить огонь из подручных предметов, находить питьевую воду. В ходе огневой подготовки бойцы отточат навыки обращения со штатным вооружением и боевой техникой. До конца году курсы выживания пройдут более 1000 контрактников.