Появилось видео с места взрыва на ТЭЦ-1 в Пензе

Пенза, 26 января. В результате обрушения кровли на Пензенской ТЭЦ-1 погиб человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минэнерго России. Видео с места взрыва на объекте уже опубликовали в Интернете.

Ранее в СМИ сообщалось о взрыве на ТЭЦ в Пензе и обрушении кровли. Источник ФАН в качестве наиболее вероятной версии случившегося назвал разгерметизацию паропровода. В Минэнерго подтвердили факт частичного обрушения крыши в машинном зале и гибель одного человека.

«В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Последствий для потребителей не было», — добавили в ведомстве.

Добавим, что в Сети уже появилось видео с места происшествия, на котором запечатлены прибывшие полицейские и пожарные.