Армия Ирака обнаружила тайник ИГ с древними артефактами к югу от Мосула

Мосул, 26 января. Иракская армия обнаружила в заброшенном укрытии ИГ к югу от Мосула более сотни культурных артефактов, сообщает агентство AhlulBayt.

Военные правительственной армии Ирака накануне обнаружили около сотни древних артефактов в заброшенном убежище ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ) к югу от Мосула. Известно, что тысячелетние находки хранились в принадлежащем террористам доме в районе Хайзраа.

По предварительным данным, культурные ценности относятся к эре Ассирийской империи. Напомним, что спецоперация правительственной армии Ирака и сил коалиции по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года.