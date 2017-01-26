Украина без предупреждения ввела полный запрет на ввоз книг из России
Киев, 26 января. Украинская сторона приняла решение на три месяца полностью запретить ввоз книг из Российской Федерации. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.
Согласно предварительным данным, ограничения будут действовать до 1 апреля 2017 года.
«Пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — пояснил он.
Как ранее сообщала Газета.Ru, Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать разрешение на показ сериала «Отель «Элеон».
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