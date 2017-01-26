Медведчук рассказал, к чему приведет тотальная украинизация

Киев, 26 января. Законопроект об исключительном использовании украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни может послужить причиной международного скандала. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Юридические новации, противоречащие конституции Украины и дискриминирующие значительную часть граждан страны ради реализации националистических идей, стали уже не только внутренней проблемой Украины, но и поводом для международного скандала», — пояснил Медведчук.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что накануне в Верховную раду Украины был внесен законопроект «О государственном языке», согласно которому украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Граждан уклоняющихся от соблюдения закона предлагается штрафовать.