Психотерапевт назвал причины появления педофилии в школах России

Москва, 26 января. Доцент Института психоанализа, член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг предположил причины появления педофилии в школах России.

Психотерапевт обратил внимание, что случае педофилии наблюдаются чаще в элитных школах России. По его словам, это связано не совсем со стандартными отношениями между учениками и родителями в этих школах.

«Да, обе стороны пытаются преодолеть дистанцию и становятся приятелями, — цитирует его газета «Известия». — А молодость преподавателей и зрелость учеников, как мы видим, может привести к разным последствиям. Общество стало более свободно в сексуальном плане. О некоторых моментах многие знают, но смотрят на происходящее «прикрыв глаза».

Он также заметил, что элитные школы состоят из богатых учеников, а не учителей, что также постепенно стирает границы. Кроме того, малолетние девочки иногда умышленно провоцируют взрослых мужчин. Однако он подчеркнул, что это не дает право мужчинам переходить границы.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают мужчину, развращавшего в соцсети «ВКонтакте» девочку, которая учится в петербургской школе.