Киев, вас не спрашивали! Порошенко опозорился перед Москвой и Вашингтоном

Киев обязан иметь право голоса во всех переговорах Российской Федерации с Соединенными Штатами по ситуации на Украине и в Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Reuters. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами об американо-российских отношениях в украинском контексте.

Как пишет издание, киевское руководство опасается, что новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может исключить Украину из всех мирных переговоров, чтобы наладить свои отношения с Россией. Зеркаль отметила, что Киев не желает быть «разменной картой», а требует статуса «действующего лица». Кроме того, она отметила, что единственный инструмент против Москвы — это антироссийские санкции.

Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что Дональд Трамп заставит украинское руководство почувствовать тягу к более самостоятельным действиям, а не полагаться на своих американских хозяев, как это было при Джозефе Байдене и Бараке Обаме. Он напомнил, что Трамп — прагматичный политик, который намерен исключить для Соединенных Штатов лишние проблемы. К том же Трамп не хочет вмешиваться в дела других государств.

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«Пошел привычный для этой гоп-компании торг. Чем тяжелее будет внешнеполитическая обстановка для нынешнего киевского режима, тем абсурднее будут требования, которые он будет выдвигать. Похоже, режим остался вообще без подсказчиков, которые ранее сдерживали фантазию ботов Порошенко, пришедших в Верховную раду и правительство. Понятно, что никто не даст Украине никакого голоса на переговорах между США и Россией — на любых переговорах. Голос Украины будет звучать по обстановке вокруг реализации минских соглашений. Отношения с США поменяются кардинально. Трамп, как минимум, лишит Украину любой помощи. И без этой помощи режим спасет только Ангела Меркель. Если останется канцлером и если захочет», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Как заметил в беседе с ФАН политический обозреватель, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, судя по всему, на Украине кое-кто до сих пор витает в облаках иллюзий того, что геополитические процессы в мире проходят сквозь призму Украины. Однако и в «дотрамповский период» что-либо требовать у своих покровителей Киев не мог, скорее, наоборот, от Украины все время что-то требовали взамен обещаний поддержки. Видимо, кто-кто на Украине мнит себя субъектом политики, по факту являясь объектом насмешек.

«Чем же вызвана такая реакция замминистра иностранных дел Украины? С момента подписания последних минских соглашений прошло уже почти два года. За все это время неоднократно звучало мнение о том, что среди подписантов не хватает именно американской подписи и, соответственно, американских гарантий. В том числе бытовало мнение о том, что в минских соглашениях стоило вообще исключить за ненадобностью европейских гарантов и заменить их на американских. Как известно, минские соглашения к реальному миру на Юго-Востоке Украины не привели, и сказать, что они устраивают одну из сторон конфликта, тоже нельзя. Тем не менее очевидно, что в условиях ухудшающегося экономического положения и продолжения политического кризиса на Украине наименее заинтересованной в выполнении минских соглашений была и остается именно украинская сторона», — пояснил Артем Журко.

Понятно, отметил эксперт, что в одностороннем порядке отказ от минского процесса для украинского правительства равнозначен самоубийству, прежде всего в глазах европейских подписантов. Поэтому был выбран путь на разрыв соглашения с помощью провокаций, как военного, так и политического характера в отношении республик Донбасса. Это и захваты так называемых «серых зон», и попытки прорыва на Светлодарском и Ясиноватском направлении и постоянные срывы обмена военнопленными. Следует напомнить, что все это происходило на фоне имитации выполнения политической части этих соглашений, с помощью принятия законов, которые Украина трактовала исключительно в свою пользу. Таким образом, делалось все, чтобы спровоцировать Донбасс на денонсацию минских соглашений и обвинить Россию в невыполнении своих гарантий. Впрочем, до сих пор подобные провокации ни к чему не приводили.

«Скорее всего, высказывания Елены Зеркаль о возможных переговорах Трампа и Путина нужно рассматривать именно как возможность отойти от минского формата. Естественная боязнь стать разменной монетой между двух ведущих геополитических игроков вполне объяснима, но говоря о желании участвовать в переговорах, потому что это касается будущего Украины, Зеркаль следовало бы учитывать, что эти переговоры касаются и будущего донбасских республик, которые не видят себя в составе Украины. Как знать, быть может потенциальные переговоры Путина и Трампа смогут реально усадить Украину и Донбасс за один стол переговоров на уровне лидеров двух сторон конфликта, а не бесполезных контактных групп. В любом другом формате присутствие украинской стороны просто не имеет смысла. В любом случае, тон высказываний представителям Украины следует поубавить, сейчас для них явно не время требований», — резюмировал Артем Журко.