Армия Сирии не будет решать политические задачи — проект Конституции САР

Москва, 26 января. В российском проекте Конституции Сирии, предложенном на переговорах в Астане, армия САР не будет вмешиваться в политические дела.

В 10-й статье проекта Конституции указано, что ВС Сирии находятся под надзором общества и защищают страну, а также целостность ее территории. Военнослужащие «не могут использоваться в качестве средства преследования населения и не вмешиваются в политическую сферу интересов, не играют роли в передаче власти», — приводит выдержку из документа РИА Новости.

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